Иосиф Пригожин потерял сознание на съёмках подкаста

13 октября 2025, 15:45

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Во время записи подкаста на канале Виталия Бородина продюсер и музыкант Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо и потерял сознание. Как стало известно Super, причиной стало резкое повышение артериального давления.





Сам Пригожин в беседе с изданием отметил, что подобное случилось с ним впервые за всю жизнь, и никаких серьёзных проблем со здоровьем у него нет.





«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось и всё. Первый раз в жизни», — рассказал продюсер.