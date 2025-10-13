Иосиф Пригожин потерял сознание на съёмках подкаста
Во время записи подкаста на канале Виталия Бородина продюсер и музыкант Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо и потерял сознание. Как стало известно Super, причиной стало резкое повышение артериального давления.
Сам Пригожин в беседе с изданием отметил, что подобное случилось с ним впервые за всю жизнь, и никаких серьёзных проблем со здоровьем у него нет.
«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось и всё. Первый раз в жизни», — рассказал продюсер.
После инцидента Иосиф сразу же сделал МРТ и прошёл обследование в тот же день. По результатам исследований, серьёзных отклонений обнаружено не было. Пригожин предположил, что, возможно, повлияла атмосфера или что-то в воздухе на съёмках.
Продюсер подчеркнул, что ведёт здоровый образ жизни и регулярно проверяет своё здоровье. Сейчас он чувствует себя хорошо и намерен быть внимательнее к своему состоянию.