Стало известно, как муж Кети Топурии заработал миллиарды
Супруг певицы Кети Топурии Лев Деньгов развивает бизнес в аграрной сфере. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания Деньгова ООО «Адам Био», которая торгует зерном, получила выручку в размере 5,3 миллиарда рублей. Прибыль предприятия составила 127 миллионов рублей. Помимо этого, супруг Топурии продолжает работать в сфере удобрений.
Мужчина руководит компанией ООО «Анстелла-Биотех». Кроме того, в июле бизнесмен основал новую фирму, ООО «Ника Био». Организация предоставляет консультации в области коммерческой деятельности.
Напомним, что Кети Топурия тоже работала в бизнесе, связанном с удобрениями, но позже оставила его. Певица открыла ресторан ООО «Лавр», однако в 2024 году этот проект не показал ни выручки, ни прибыли.
