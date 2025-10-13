Стало известно, как муж Кети Топурии заработал миллиарды

13 октября 2025, 14:28

Выручка компании мужа Кети Топурии по торговле зерном составила 5,3 млрд рублей

Кети Топурия (Фото: Instagram* @keti_one_official)

Супруг певицы Кети Топурии Лев Деньгов развивает бизнес в аграрной сфере. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».