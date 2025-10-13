«Пойман с поличным»: Ксения Бородина следит за мужем по камерам видеонаблюдения
Ксения Бородина рассказала о наблюдении за мужем через домашние камеры
Телеведущая Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками в социальных сетях необычным наблюдением. Она использует домашние камеры видеонаблюдения и иногда проверяет, чем занимается её супруг Николай Сердюков.
В новом посте Бородина опубликовала видео, где Сердюков сидит за обеденным столом. Рядом с ним находится их домашняя кошка. Ксения сопроводила кадры ироничным комментарием.
«Пойман на месте преступления», — написала она.По всей видимости, телеведущая имела в виду, что её муж нарушает правила содержания питомца. Комментарий намекает, что Сердюков кормит кошку едой с общего стола, хотя для этого животного нужно использовать специальный корм.
