«Ярик, что это было?»: Бузова о поступке SHAMAN на «Интервидении»

21 сентября 2025, 17:05

Бузова не оценила поступок SHAMAN на «Интервидении»

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

Ольга Бузова призналась, что не понимает поступок SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) на «Интервидении». Свое недовольство она выразила в телеграм-канале.