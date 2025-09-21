«Ярик, что это было?»: Бузова о поступке SHAMAN на «Интервидении»
Ольга Бузова призналась, что не понимает поступок SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя) на «Интервидении». Свое недовольство она выразила в телеграм-канале.
Напомним, Дронов обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер. В своей речи он отметил, что «не имеет права претендовать на победу», так как «Россия уже победила», собрав всех в одном месте.
Однако некоторые звезды, в том числе Бузова, не оценили этот жест. Исполнительница хита «Мало половин» спросила певца: «Ярик, что это было?». Следующий вопрос она адресовала зрителям: «Как вам этот «благородный» поступок?»
Также знаменитость поделилась впечатлениями от мероприятия. Помимо выступления своего коллеги из РФ, ей понравились номера участников из Белоруссии и Китая.
Ранее по этому поводу высказался и Стас Садальский. Актер заявил, что Дронов предал свою родину и «опозорился» на конкурсе.
