Иосиф Пригожин прокомментировал резкую критику Стаса Садальского в адрес Валерии и Баскова
Иосиф Пригожин отреагировал на резкие высказывания Стаса Садальского, прозвучавшие в его интервью, где актёр нелестно отозвался о певице Валерии и Николае Баскове. Об этом сообщает портал 7Дней.ru.
Садальский назвал Баскова «драной попсой» и «попрошайкой», а Валерию упрекнул в том, что она, по его мнению, утратила популярность и интерес публики.
Пригожин в ответ подчеркнул, что критика от коллег и профессионалов — нормальное явление в творческой среде, но подобные оскорбления, по его мнению, неприемлемы.
Продюсер заявил, что не намерен комментировать каждое слово Садальского, отметив лишь, что считает его талантливым актёром, запомнившимся по роли Кирпича в «Месте встречи изменить нельзя». При этом он добавил, что, на его взгляд, артист всегда оценивается по своей последней работе.
