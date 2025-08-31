Наташа Королёва сошлась с невесткой в битве матрёшек

31 августа 2025, 20:38

Наташа Королёва устроила «русский вечер» в круизе с сыном и невесткой

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наталия Порывай, выступающая под сценическим псевдонимом Наташа Королёва, вместе с сыном Архипом и невесткой Мелиссой Волынкиной отправилась в круиз на теплоходе. ​Интересным времяпрепровождением певица поделилась в личном блоге.





Исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» показала кадры из путешествия, где они с семьёй приняли участие в тематическом «русском вечере». Мероприятие включало в себя конкурс по росписи матрёшек.

«Русский вечер. И вот мы расписывали, разрисовывали... Так, Архип, у нас голосование. Чья матрёшка круче?» — произнесла Наталья.