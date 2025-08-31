Наташа Королёва сошлась с невесткой в битве матрёшек
Наташа Королёва устроила «русский вечер» в круизе с сыном и невесткой
Певица Наталия Порывай, выступающая под сценическим псевдонимом Наташа Королёва, вместе с сыном Архипом и невесткой Мелиссой Волынкиной отправилась в круиз на теплоходе. Интересным времяпрепровождением певица поделилась в личном блоге.
Исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» показала кадры из путешествия, где они с семьёй приняли участие в тематическом «русском вечере». Мероприятие включало в себя конкурс по росписи матрёшек.
«Русский вечер. И вот мы расписывали, разрисовывали... Так, Архип, у нас голосование. Чья матрёшка круче?» — произнесла Наталья.Мелисса Волынкина, которая расписала заготовку под номером 29, в итоге одержала победу в конкурсе и получила приз. Матрёшка, которую расписывала певица, имела номер 14. Отмечается, что в рамках вечера певица и её компания станцевали под композицию Надежды Кадышевой «Плывет веночек».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.