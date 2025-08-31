«Обогатит знания»: Рэпер Мот предложил включить свои песни в школьную программу

31 августа 2025, 21:14

Рэпер Мот захотел, чтобы его «витиеватые тексты» изучали в школах

Матвей Мельников (Фото: Instagram* @mmott23)

Рэпер Матвей Мельников, наиболее известный под псевдонимом Мот, высказал мнение, что его творчество могло бы быть включено в школьную программу. Слова артиста приводит Super.ru.





Поводом для заявления стала недавняя новость о добавлении в образовательную программу песен SHAMAN, Олега Газманова и Дениса Майданова. Мот поздравил коллег с этим решением и выразил надежду, что когда-нибудь школьники будут изучать и его произведения.

«Если это обогатит знания в плане музыки и словесной беллетристики, почему нет? Мы стремимся к этому, я считаю, что мои песни обладают весьма сносной смысловой нагрузкой и красивыми, витиеватыми текстами. Поэтому было бы неплохо», — заявил певец.

