«Обогатит знания»: Рэпер Мот предложил включить свои песни в школьную программу
Рэпер Матвей Мельников, наиболее известный под псевдонимом Мот, высказал мнение, что его творчество могло бы быть включено в школьную программу. Слова артиста приводит Super.ru.
Поводом для заявления стала недавняя новость о добавлении в образовательную программу песен SHAMAN, Олега Газманова и Дениса Майданова. Мот поздравил коллег с этим решением и выразил надежду, что когда-нибудь школьники будут изучать и его произведения.
«Если это обогатит знания в плане музыки и словесной беллетристики, почему нет? Мы стремимся к этому, я считаю, что мои песни обладают весьма сносной смысловой нагрузкой и красивыми, витиеватыми текстами. Поэтому было бы неплохо», — заявил певец.Мот считает, что их изучение могло бы обогатить знания учащихся в области музыки и словесности. Эти комментарии прозвучали накануне большого сольного концерта рэпера в Москве на сцене «ВТБ Арены».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.