«Передавать изнутри»: Звезда Голливуда рассказал о главной сложности роли Путина
Актёр Джуд Лоу рассказал о своём подходе к роли Владимира Путина
Британский актёр Джуд Лоу поделился подробностями подготовки к роли Владимира Путина в художественном фильме «Кремлёвский волшебник». Слова звезды приводит Reuters.
Картина рассказывает о начале политической карьеры российского лидера. По словам Лоу, основной сложностью в работе стало то, что публичный образ персонажа крайне сдержан.
«Сложность была в том, что публичное лицо [Путина], которое мы видим, почти ничего не показывает... Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри», — рассказал он.Актёр уточнил, что в своей работе он концентрировался не на точном воспроизведении манер Путина, а на попытке понять и отобразить его суть как личности.
