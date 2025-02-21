«Она не хочет уходить со сцены старой бабкой»: Иосиф Пригожин объяснил решение Валерии завершить карьеру

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Иосиф Пригожин объяснил, почему его супруга, певица Валерия, хочет в ближайшие три года завершить карьеру.
По словам продюсера, для певицы важно запомниться своим поклонникам молодой и красивой.
Вместе с тем Пригожин не исключил, что после ухода со сцены Валерия может рассматривать эксклюзивные, точечные предложения.
Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)
В заключение продюсер отметил, что певица точно найдёт, чем заняться после остановки выступлений. Сейчас из-за плотного графика ей не хватает времени на детей и внуков, изучение французского языка и путешествия.
Валерия впервые вышла на сцену больше 35 лет назад. За время своей карьеры певица выпустила десятки хитов, получила множество музыкальных наград, дала тысячи концертов и стала кумиром для миллионов поклонников.
Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».
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«Она не хочет уходить со сцены старой бабкой! Она хочет уйти на пике, запомниться всем красивой, энергичной. Кто-то еле волочит ноги, уже не может петь, но тужится из последних сил, открывает рот под фонограмму. Сейчас она выглядит великолепно, как девочка! Но как у любого человека, даже настолько следящего за собой, у неё, конечно, есть возрастные изменения, это нормально», – сообщил Пригожин в беседе с изданием StarHit.Также Иосиф подчеркнул, что Валерия в скором времени выпустит последний в своей карьере альбом, над которым сейчас завершает работу. Возможно, в его поддержку будет организован небольшой тур. Через два-три года Валерия намерена завершить свою концертную деятельность.
Вместе с тем Пригожин не исключил, что после ухода со сцены Валерия может рассматривать эксклюзивные, точечные предложения.
Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)
В заключение продюсер отметил, что певица точно найдёт, чем заняться после остановки выступлений. Сейчас из-за плотного графика ей не хватает времени на детей и внуков, изучение французского языка и путешествия.
Валерия впервые вышла на сцену больше 35 лет назад. За время своей карьеры певица выпустила десятки хитов, получила множество музыкальных наград, дала тысячи концертов и стала кумиром для миллионов поклонников.
Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».
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Анастасия Чинкова