Наташа Королёва высказалась против сохранения несчастливых браков

08 июля 2026, 12:59

Наташа Королёва считает, что не стоит оставаться в несчастливых отношениях

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва поделилась своим взглядом на брак и разводы, заявив, что не считает правильным сохранять отношения любой ценой. По мнению артистки, если люди не чувствуют себя счастливыми вместе, не стоит продолжать совместную жизнь только ради самого факта брака.





В беседе с ТВ Mail певица подчеркнула, что не любит давать советы в вопросах личной жизни, поскольку каждая история индивидуальна и универсальных рецептов счастья не существует.





«Я так не люблю давать советы, это настолько всё индивидуально. Бывают пробы и ошибки. Бывает, что ты партнёра своего ищешь по жизни: первый не удался, второй не удался, третий… Может, с пятым ты проживёшь всю свою жизнь. Это очень индивидуально. Нельзя советовать», — отметила Королёва.

«А если люди не сошлись?» — задалась вопросом певица, подчеркнув, что главное в отношениях — взаимное счастье и гармония, а не формальное сохранение семьи любой ценой.