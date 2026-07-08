Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев не появляется на могиле певицы

08 июля 2026, 13:21

Жанна Фриске (Фото: кадр из фильма «Красота требует...»)

В день рождения Жанны Фриске её отец Владимир посетил могилу певицы. В беседе со «СтарХитом» он сообщил, что Дмитрий Шепелев ни разу не появлялся на кладбище в памятные даты.





По мнению мужчины, телеведущий избегает визитов туда из-за страха.

«Трусливый, мерзкий человек. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезёт, чтобы он знал, где покоится его мама», — заявил отец Жанны.