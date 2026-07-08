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Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев не появляется на могиле певицы

Жанна Фриске (Фото: кадр из фильма «Красота требует...»)

В день рождения Жанны Фриске её отец Владимир посетил могилу певицы. В беседе со «СтарХитом» он сообщил, что Дмитрий Шепелев ни разу не появлялся на кладбище в памятные даты.



По мнению мужчины, телеведущий избегает визитов туда из-за страха.

«Трусливый, мерзкий человек. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезёт, чтобы он знал, где покоится его мама», — заявил отец Жанны.
Кроме того, Владимир Фриске обеспокоен тем, что Шепелев не предоставляет внуку всего необходимого. При этом, уверен он, они сами могли бы дать Платону счастливое и полноценное детство.

15 июня исполнилось 11 лет со дня смерти Жанны Фриске. В материале «Радио 1» рассказываем, как сложилась её судьба.
Ольга Щелокова

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