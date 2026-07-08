Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев не появляется на могиле певицы
В день рождения Жанны Фриске её отец Владимир посетил могилу певицы. В беседе со «СтарХитом» он сообщил, что Дмитрий Шепелев ни разу не появлялся на кладбище в памятные даты.
По мнению мужчины, телеведущий избегает визитов туда из-за страха.
«Трусливый, мерзкий человек. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезёт, чтобы он знал, где покоится его мама», — заявил отец Жанны.Кроме того, Владимир Фриске обеспокоен тем, что Шепелев не предоставляет внуку всего необходимого. При этом, уверен он, они сами могли бы дать Платону счастливое и полноценное детство.
15 июня исполнилось 11 лет со дня смерти Жанны Фриске. В материале «Радио 1» рассказываем, как сложилась её судьба.