«Один большой страх»: Певица Zivert раскрыла, чего боится больше всего на свете
Певица Zivert рассказала о своём самом большом страхе
Российская поп-певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, сообщила о своей самокритике, которая заставляет её ругать себя, даже при выполнении всех запланированных задач. Помимо этого, девушка затронула тему страхов, раскрыв самый главный в интервью изданию Hello!
Поп-певица рассказала, что страхов у неё практически нет. Она не боится ни перемен, ни возраста, ни даже собственной тени. Однако девушка заявила о моменте, который вызывает у неё панику.
«Я пока только учусь хотя бы иногда хватить себя за то, что я сделала. Сейчас, говоря об этом, вспомнила ещё один большой страх: я так боюсь не успеть хотя бы что-то сделать», — рассказала Юлия.Артистка раскрыла ещё одну деталь о своих страхах: больше всего на свете она боится потерять своих близких людей. Юлия назвала своё приближение «тихой гаванью», мысль о расставании с которой сжимает её сердце.
«Страшно только одно — бояться…» — подчеркнула певица.Юлия добавила, что она не из тех, кто живет в страхе.