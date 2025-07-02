«Один большой страх»: Певица Zivert раскрыла, чего боится больше всего на свете

02 июля 2025, 17:07

Певица Zivert рассказала о своём самом большом страхе

Юлия Зиверт (Фото: Telegram @zivert_new)

Российская поп-певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, сообщила о своей самокритике, которая заставляет её ругать себя, даже при выполнении всех запланированных задач. Помимо этого, девушка затронула тему страхов, раскрыв самый главный в интервью изданию Hello!





Поп-певица рассказала, что страхов у неё практически нет. Она не боится ни перемен, ни возраста, ни даже собственной тени. Однако девушка заявила о моменте, который вызывает у неё панику.

«Я пока только учусь хотя бы иногда хватить себя за то, что я сделала. Сейчас, говоря об этом, вспомнила ещё один большой страх: я так боюсь не успеть хотя бы что-то сделать», — рассказала Юлия.

«Страшно только одно — бояться…» — подчеркнула певица.