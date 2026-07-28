Иракли объяснил, почему пришёл на фестиваль с бывшей супругой и детьми

28 июля 2026, 15:36

Иракли заявил, что они с бывшей женой остаются семьёй ради детей

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Иракли рассказал о своих отношениях с бывшей супругой и объяснил, почему они вместе появились на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист приехал на мероприятие вместе с детьми и экс-женой, чем удивил поклонников и журналистов. Певец признался, что многие до сих пор не понимают, что происходит в его личной жизни, особенно после событий вокруг шоу «Ставка на любовь», во время которого стало известно о сложностях в отношениях пары.





«Мне уже друзья говорят: "Мы запутались". Вот у нас происходит монтаж в жизни! Понимаете, что было полгода назад, то было полгода назад. Мы приехали в другую страну и что, нам говорить, что мы захотели расстаться? Да, я получил много хейта. Это не значит, что мы не семья», — поделился Иракли.

«Мы приехали в Завидово семьёй. Мы семья, вокруг детей — банда, партнёры, но я уважаю её мнение относительно личного развития», — отметил артист.