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Иракли объяснил, почему пришёл на фестиваль с бывшей супругой и детьми

Иракли заявил, что они с бывшей женой остаются семьёй ради детей
Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Иракли рассказал о своих отношениях с бывшей супругой и объяснил, почему они вместе появились на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист приехал на мероприятие вместе с детьми и экс-женой, чем удивил поклонников и журналистов. Певец признался, что многие до сих пор не понимают, что происходит в его личной жизни, особенно после событий вокруг шоу «Ставка на любовь», во время которого стало известно о сложностях в отношениях пары.

«Мне уже друзья говорят: "Мы запутались". Вот у нас происходит монтаж в жизни! Понимаете, что было полгода назад, то было полгода назад. Мы приехали в другую страну и что, нам говорить, что мы захотели расстаться? Да, я получил много хейта. Это не значит, что мы не семья», — поделился Иракли.
По словам певца, они с супругой по-прежнему остаются близкими людьми и стараются поддерживать друг друга, особенно ради детей. Он назвал их «бандой» и подчеркнул, что семья для него — это не только романтические отношения.

«Мы приехали в Завидово семьёй. Мы семья, вокруг детей — банда, партнёры, но я уважаю её мнение относительно личного развития», — отметил артист.
Иракли также рассказал, что одной из причин разногласий стали разные взгляды на будущее. Певец признался, что хотел бы ещё детей, тогда как его бывшая супруга не разделяет это желание.

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Софья Метелева

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