Ираклий избил Михаила Гребенщикова на мероприятии и получил штраф в 15 тысяч
Певец Ираклий Пирцхалава заплатит штраф в 15 тысяч рублей за избиение Михаила Гребенщикова, с которым вместе участвовал в «Фабрике звезд». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Стало известно, что Измайловский районный суд признал исполнителя виновным и обязал его заплатить штраф в 15 тысяч рублей. При этом для возбуждения уголовного дела не хватило наличия травм.
Пострадавшим оказался Михаил Гребенщиков. Драка между ним и Ираклием случилась на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В мероприятии приняли участие команды из разных стран.Пирцхалава руководил грузинской сборной.
Как рассказал Гребенщиков, он стоял у отеля «Альфа». В этот момент проходил Ираклий и начал оскорблять организаторов и российскую команду. Борис решил отшутиться, за что и получил от Пирцхалавы.
