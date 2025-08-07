Ираклий избил Михаила Гребенщикова на мероприятии и получил штраф в 15 тысяч

07 августа 2025, 18:55

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Ираклий Пирцхалава заплатит штраф в 15 тысяч рублей за избиение Михаила Гребенщикова, с которым вместе участвовал в «Фабрике звезд». Об этом сообщает telegram-канал Baza.