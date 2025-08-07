Достижения.рф

Ираклий избил Михаила Гребенщикова на мероприятии и получил штраф в 15 тысяч

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Ираклий Пирцхалава заплатит штраф в 15 тысяч рублей за избиение Михаила Гребенщикова, с которым вместе участвовал в «Фабрике звезд». Об этом сообщает telegram-канал Baza.



Стало известно, что Измайловский районный суд признал исполнителя виновным и обязал его заплатить штраф в 15 тысяч рублей. При этом для возбуждения уголовного дела не хватило наличия травм.

Пострадавшим оказался Михаил Гребенщиков. Драка между ним и Ираклием случилась на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В мероприятии приняли участие команды из разных стран.Пирцхалава руководил грузинской сборной.

Как рассказал Гребенщиков, он стоял у отеля «Альфа». В этот момент проходил Ираклий и начал оскорблять организаторов и российскую команду. Борис решил отшутиться, за что и получил от Пирцхалавы.

Иван Мусатов

