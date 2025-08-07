Суд в Москве отказал актрисе Наталье Бочкарёвой в иске к бывшему супругу

07 августа 2025, 17:46

Актриса Наталья Бочкарёва не смогла получить алименты от экс-супруга

Наталья Бочкарёва (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Останкинский суд в Москве отклонил иск Натальи Бочкарёвой к её бывшему мужу, адвокату Николаю Борисову. Артистка требовала алименты на содержание своих двоих детей — 18-летней Марии и 17-летнего Ивана. Об этом сообщает источник «Пятого канала» из зала суда.