Суд в Москве отказал актрисе Наталье Бочкарёвой в иске к бывшему супругу
Останкинский суд в Москве отклонил иск Натальи Бочкарёвой к её бывшему мужу, адвокату Николаю Борисову. Артистка требовала алименты на содержание своих двоих детей — 18-летней Марии и 17-летнего Ивана. Об этом сообщает источник «Пятого канала» из зала суда.
Отмечается, что звезда сериала «Счастливы вместе» не пришла на судебное заседание по повторному вызову и не просила рассмотреть дело без её присутствия. Борисов также не настаивал на разбирательстве и отказался от комментариев.
Наталья и Николай были в браке с 2007 по 2014 год. Их знакомство началось в поезде, где мужчина «срежиссировал» ситуацию, чтобы защитить актрису от приставаний. Причиной развода стал плотный гастрольный график Натальи, с которым её супруг не смог смириться.
В настоящее время актриса счастлива в новом браке и воспитывает младшего сына Александра, которому недавно исполнилось два года.
