«Завидую»: Дарья Мельникова высказалась о блогерах в кино
Актриса Дарья Мельникова призналась, что не против конкуренции с блогерами
Дарья Мельникова поделилась своим отношением к блогерам и людям без актерского образования, которые все чаще получают роли в крупных кино- и телепроектах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, она воспринимает такую конкуренцию с юмором.
«Завидую, а что делать? Конечно. Пусть снимаются все — и с актерским, и без актерского. Всем талантливым цветочкам надо цвести. Пускай блогеру заплатят больше, у меня есть материнский капитал», — с улыбкой заявила Мельникова на съемках нового сезона ситкома СТС.При этом актриса дала понять, что не считает отсутствие профильного образования препятствием для работы в кино. По ее мнению, главное — талант, а возможность проявить себя должна быть у каждого.
Ироничное высказывание Мельниковой вызвало улыбку у присутствующих и стало еще одним поводом обсудить, как сегодня меняется индустрия, где все чаще рядом с профессиональными актерами появляются популярные блогеры и инфлюенсеры.