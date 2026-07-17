«Завидую»: Дарья Мельникова высказалась о блогерах в кино

17 июля 2026, 19:08

Актриса Дарья Мельникова призналась, что не против конкуренции с блогерами

Дарья Мельникова (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Дарья Мельникова поделилась своим отношением к блогерам и людям без актерского образования, которые все чаще получают роли в крупных кино- и телепроектах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам актрисы, она воспринимает такую конкуренцию с юмором.





«Завидую, а что делать? Конечно. Пусть снимаются все — и с актерским, и без актерского. Всем талантливым цветочкам надо цвести. Пускай блогеру заплатят больше, у меня есть материнский капитал», — с улыбкой заявила Мельникова на съемках нового сезона ситкома СТС.