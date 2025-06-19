Иранские СМИ ошибочно представили музыканта Андрея Макаревича* как израильского летчика

19 июня 2025, 15:42

Иранское СМИ Nour News назвало Макаревича* пленным израильским пилотом

Андрея Макаревича* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В результате путаницы иранские журналисты опубликовали материал, в котором утверждали, что вооруженные силы Ирана взяли в плен пилота подбитого израильского самолета. Такой материал вышел в местном издании Nour News.





В качестве иллюстрации к статье была использована фотография Андрея Макаревича*, известного российского музыканта и лидера группы «Машина времени». Артист был представлен как опытный израильский летчик, который успел катапультироваться, но был схвачен иранскими солдатами.



Несмотря на то что материал вскоре был удален с сайта, многие СМИ успели перепечатать его, и имя Макаревича* стало широко обсуждаемой темой. Некоторые агентства также использовали архивные фотографии музыканта в своих публикациях.



Андрей Вадимович* прокомментировал ситуацию, назвав её «русским фейком».





«Эта ситуация — просто фейк, созданный русскими СМИ, никаких действий иранской государственной пропаганды я тут не вижу», — сказал он.