Ирина Аллегрова объяснила, почему поклонники больше не смогут прийти на её концерты: «Мне тяжело»

Ирина Аллегрова (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
Ирина Аллегрова призналась, что вряд ли вернётся к сольным концертам, поскольку ей стало тяжело выступать на сцене. Об этом 73-летняя певица откровенно рассказала Mk.ru после выступления в Кремлёвском дворце в честь Дня Победы.
«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело», – призналась артистка.При этом исполнительница хита «Младший лейтенант» подчеркнула, что иногда всё же скучает по концертам.
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