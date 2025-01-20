Торговля наркотиками, космические гонорары, измены и СВО: новые шокирующие факты об Ирине Аллегровой

20 января — особенный день для поклонников и ценителей музыки: сегодня отмечает свой день рождения Ирина Аллегрова, народная артистка России, чье имя стало символом эстрадного искусства. На протяжении десятилетий она не только завоевывала сердца зрителей, но и удерживала планку одной из самых востребованных и дорогих артисток страны.