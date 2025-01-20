Торговля наркотиками, космические гонорары, измены и СВО: новые шокирующие факты об Ирине Аллегровой

Ирина Алегрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
20 января — особенный день для поклонников и ценителей музыки: сегодня отмечает свой день рождения Ирина Аллегрова, народная артистка России, чье имя стало символом эстрадного искусства. На протяжении десятилетий она не только завоевывала сердца зрителей, но и удерживала планку одной из самых востребованных и дорогих артисток страны.
Вокруг Ирины Аллегровой не утихают скандалы и интриги: от космических гонораров до конфликтов с фотографами. Подробнее о том, как она живет, читайте в материале «Радио 1».
Однако атмосфера вечера была далеко не безоблачной. Аллегрова не раз вступала в конфликты с журналистами. Сначала она выразила недовольство по поводу множества фотокамер, направленных на нее, и яркого света, ослепляющего глаза. В ответ на это ее помощник, явно находясь под давлением ситуации, ударил по объективу камеры одного из репортеров, настоятельно требуя прекратить съемку.
После своего выступления певица столкнулась с еще одной трудностью: отказалась спускаться по железным ступенькам со сцены. Когда ей объяснили, что другого выхода нет, Аллегрова все же согласилась и направилась к машине.
Аллегрова крайне редко соглашается на корпоративы, предпочитая выступать только в закрытых заведениях, где заранее составляется список гостей. Важным условием для нее является запрет на съемку и фотографирование во время исполнения таких знаковых песен, как «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12».
Средняя стоимость выступления Ирины Аллегровой на корпоративе составляет 16,5 миллиона рублей. Эта сумма в два раза превышает гонорар Стаса Михайлова, в четыре раза — Jah Khalib, и в десять раз — Льва Лещенко. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, комментируя ситуацию для NEWS.ru, отметил, что высокая цена выступлений Аллегровой может быть связана с их редкостью. Он подчеркнул, что хотя сумма и кажется завышенной по сравнению с другими исполнителями, появление Аллегровой на мероприятии становится настоящим событием.
Однако это лишь часть истории. Соловьев также отметил, что артистка активно поддерживает российских солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. По его словам, она приобрела амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для военнослужащих, а также посетила раненых в военном госпитале.
Декабрь 2022 года ознаменовался для Аллегровой выступлением на концерте «Песня года», где она исполнила трогательную композицию «Возвращайтесь домой, мальчики». Эта песня стала символом поддержки для участников СВО и их семей, вызывая сильные эмоции у зрителей.
Первая версия гласит, что Инесса выбрала имя «Ирина» в честь своей соседки по общежитию, когда пыталась поступить в московское эстрадно-цирковое училище. Фамилию же она придумала наугад, указав пальцем на одну из страниц «Музыкального словаря» и попав на слово «аллегро», что в музыке означает «живо» или «весело».
Существует и более правдоподобная версия, согласно которой фамилия «Аллегрова» произошла от прозвища, а затем и сценического псевдонима её отца — композитора и артиста цирка и оперетты. Таким образом, уже после рождения девочка была записана как «Аллегрова».
Их совместная жизнь длилась около пяти лет, но однажды всё изменилось. Вернувшись домой, Ирина столкнулась с неприятной неожиданностью: Капуста оказался не один. Это открытие стало для неё шоком и привело к немедленному расставанию. Позднее судьба Игоря сложилась трагически — его обвинили в торговле наркотиками, он был отправлен в колонию строгого режима.
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Конфликты с журналистамиВ конце августа Ирина Аллегрова вновь оказалась в центре внимания, выступив на конкурсе «Новая волна» в Сочи — своем первом крупном мероприятии с начала специальной военной операции. Певица, известная своей редкой явкой на светские события, не смогла отказать композитору Игорю Крутому и исполнила две лирические композиции.
Однако атмосфера вечера была далеко не безоблачной. Аллегрова не раз вступала в конфликты с журналистами. Сначала она выразила недовольство по поводу множества фотокамер, направленных на нее, и яркого света, ослепляющего глаза. В ответ на это ее помощник, явно находясь под давлением ситуации, ударил по объективу камеры одного из репортеров, настоятельно требуя прекратить съемку.
После своего выступления певица столкнулась с еще одной трудностью: отказалась спускаться по железным ступенькам со сцены. Когда ей объяснили, что другого выхода нет, Аллегрова все же согласилась и направилась к машине.
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Фото: iStock/Serjio74
Космические гонорарыИрина Аллегрова является обладательницей самого высокого гонорара за выступления на корпоративных мероприятиях среди российских артистов. По информации Telegram-канала SHOT, звезда проявляет исключительную разборчивость в выборе публики и условий своих выступлений.
Аллегрова крайне редко соглашается на корпоративы, предпочитая выступать только в закрытых заведениях, где заранее составляется список гостей. Важным условием для нее является запрет на съемку и фотографирование во время исполнения таких знаковых песен, как «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12».
Средняя стоимость выступления Ирины Аллегровой на корпоративе составляет 16,5 миллиона рублей. Эта сумма в два раза превышает гонорар Стаса Михайлова, в четыре раза — Jah Khalib, и в десять раз — Льва Лещенко. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, комментируя ситуацию для NEWS.ru, отметил, что высокая цена выступлений Аллегровой может быть связана с их редкостью. Он подчеркнул, что хотя сумма и кажется завышенной по сравнению с другими исполнителями, появление Аллегровой на мероприятии становится настоящим событием.
«Гонорар Аллегровой действительно высок по сравнению с другими российскими артистами. Она воспринимает себя как представителя мирового уровня и, судя по всему, сравнивает свои условия с топовыми исполнителями за границей. Для них это не такая уж большая сумма. Ее редкие выступления — это не просто сюрприз, а настоящий подарок для поклонников», — заключил Рудченко.
Фото: iStock/Vershinin
Специальная военная операцияВ программе «Соловьев Live» главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев поделились подробностями своих телефонных разговоров с певицей. Аллегрова открыто высказала свою позицию, не поддерживая уехавших из России коллег.
Однако это лишь часть истории. Соловьев также отметил, что артистка активно поддерживает российских солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. По его словам, она приобрела амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для военнослужащих, а также посетила раненых в военном госпитале.
Декабрь 2022 года ознаменовался для Аллегровой выступлением на концерте «Песня года», где она исполнила трогательную композицию «Возвращайтесь домой, мальчики». Эта песня стала символом поддержки для участников СВО и их семей, вызывая сильные эмоции у зрителей.
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba
Наложены санкцииТем не менее, такой активный патриотизм не остался незамеченным за пределами России. В феврале 2023 года на Ирину Аллегрову были наложены санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».
Сценическое имяСценическое имя Ирины Аллегровой по-прежнему окутано тайной, что добавляет интриги к её образу. Существует мнение, что её настоящее имя — Инесса, а фамилия — Климчук. Однако именно происхождение псевдонима «Ирина Аллегрова» вызывает наибольший интерес.
Первая версия гласит, что Инесса выбрала имя «Ирина» в честь своей соседки по общежитию, когда пыталась поступить в московское эстрадно-цирковое училище. Фамилию же она придумала наугад, указав пальцем на одну из страниц «Музыкального словаря» и попав на слово «аллегро», что в музыке означает «живо» или «весело».
Существует и более правдоподобная версия, согласно которой фамилия «Аллегрова» произошла от прозвища, а затем и сценического псевдонима её отца — композитора и артиста цирка и оперетты. Таким образом, уже после рождения девочка была записана как «Аллегрова».
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Торговля наркотикамиНельзя не упомянуть о последних серьезных отношениях Ирины Аллегровой, которые завершились весьма трагично. В середине 90-х её избранником стал обаятельный танцор из её коллектива — Игорь Капуста. Пара какое-то время жила в загородном доме Аллегровой, и даже решилась на венчание. Инициатором этого шага стал сам Капуста, который стремился освятить их союз в церкви. Однако, несмотря на духовную связь, штамп в паспорте Ирина так и не получила.
Их совместная жизнь длилась около пяти лет, но однажды всё изменилось. Вернувшись домой, Ирина столкнулась с неприятной неожиданностью: Капуста оказался не один. Это открытие стало для неё шоком и привело к немедленному расставанию. Позднее судьба Игоря сложилась трагически — его обвинили в торговле наркотиками, он был отправлен в колонию строгого режима.
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