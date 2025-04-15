«Ира пыталась выкупить меня у Тани»: роковая любовь мужа Ирины Аллегровой, тюрьма и смерть. Судьба Игоря Капусты

Ирина Аллегрова (Фото: Телеграм@allegrovaofficial)
Четвёртый брак Ирины Аллегровой с танцовщиком Игорем Капустой оказался самым драматичным в её жизни. О том, что происходило между ними, расскажет «Радио 1».
Сама певица позже признавалась, что Игорь не выдержал её популярности, а потому она ушла от него первой. Хотя свидетели утверждали: после ссоры в Америке Капуста улетел в Москву один — не исключено, что конфликт действительно спровоцировала Ирина, тем самым положив конец их отношениям.
Он устроился в Ленинградский мюзик-холл, быстро стал солистом, хорошо зарабатывал и объездил с концертами полмира. Позже Капуста перебрался в Москву и прошёл отбор в балет Аллы Пугачёвой — «Рецитал». Здесь он встретил новый уровень сцены и доходов, но личная жизнь оставалась нестабильной — отношения с очередной возлюбленной, Екатериной, которую Игоорь встретил в 26 лет, закончились, и на смену ей пришла Татьяна Клепцова, тоже из коллектива.
В середине 80-х балет отправился по контракту в Грецию, где Игорь провёл несколько счастливых лет. После возвращения в Россию страна уже была другой — везде были ларьки, спирт, бандитские разборки… Но проблем с работой у пары не возникло: они попали в труппу Ирины Аллегровой.
В 1994 году они обвенчались, хотя официально брак не зарегистрировали. Аллегрова была на пике популярности, в её репертуаре появилась песня «Угонщица», по мнению многих — о Капусте.
Игорь же жаловался на её злоупотребление алкоголем, из-за чего она становилась раздражительной. Постепенно отношения сошли на нет. Спустя восемь лет брака супруги расстались. Разрыв произошёл после поездки в США. На вечеринке у друзей Ирина начала отпускать язвительные шутки про Игоря, рассказывая, как он хотел стать её директором, и высмеивала его попытки заниматься бизнесом. Уязвлённый, он улетел обратно в Москву. Позже говорил, что в тот момент почувствовал себя не любимым мужем, а чем-то вроде надоевшей игрушки.
Аллегрова объясняла расставание изменами мужа. Под давлением СМИ Игорь признал, что в моменты отчаяния действительно мог оступиться.
Сестра Игоря рассказывала, что это была подстава со стороны делового партнёра, который хотел завладеть общими деньгами. Якобы тот специально сломал «Ягуар» Капусты и настоял, чтобы он ехал на его машине. Впрочем, самого партнёра тоже арестовали.
В колонии Игорь провёл пять лет. Его здоровье сильно ухудшилось — он страдал от хронических заболеваний и перенёс инфаркт. Супруга развелась с ним, но по переписке он познакомился с москвичкой Натальей, к которой и переехал после освобождения, прихватив двух собак, которых всё это время опекала его сестра.
На свободе он пробыл недолго — всего год. В апреле 2017 года его освободили, а в мае 2018-го он умер в больнице Петербурга от воспаления лёгких. Ему было 57. Ирина Аллегрова после этого брака не выходила больше замуж.
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Бывший муж Аллегровой: биография Игоря КапустыИгорь родился в Ленинграде и после окончания Вагановского училища мог работать в Ленинградском государственном театре оперы и балета имени Мусоргского, но решил уехать в Ташкент — хотел начать жизнь самостоятельно. После армии вернулся домой уже с семьёй: женой и сыном. Однако семейная жизнь не задалась — гастроли и постоянные поездки с труппой разрушили брак.
Он устроился в Ленинградский мюзик-холл, быстро стал солистом, хорошо зарабатывал и объездил с концертами полмира. Позже Капуста перебрался в Москву и прошёл отбор в балет Аллы Пугачёвой — «Рецитал». Здесь он встретил новый уровень сцены и доходов, но личная жизнь оставалась нестабильной — отношения с очередной возлюбленной, Екатериной, которую Игоорь встретил в 26 лет, закончились, и на смену ей пришла Татьяна Клепцова, тоже из коллектива.
В середине 80-х балет отправился по контракту в Грецию, где Игорь провёл несколько счастливых лет. После возвращения в Россию страна уже была другой — везде были ларьки, спирт, бандитские разборки… Но проблем с работой у пары не возникло: они попали в труппу Ирины Аллегровой.
Игорь Капуста (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
«Она пригласила нас к себе домой познакомиться и накрыла стол. Я сразу уловил в ее глазах женский интерес. На работе Ирина начала выделять меня, но «дружила» с нами обоими: летим на гастроли, вся труппа в гостинице, а нас с Таней Аллегрова забирает туда, где остановилась сама, в загородный дом, например. Считалось, что мы скрашиваем одинокой звезде ее вечера», — вспоминал Капуста.
Роман с АллегровойСкоро стало ясно, что между Игорем и певицей возникла симпатия. И хотя Татьяна долгое время оставалась рядом, всё изменилось в 1993 году. Тогда, во время гастролей в Петербурге, Ирина пригласила Капусту к себе, якобы он срочно ей понадобился, — с этого момента их роман перешёл в открытую фазу. Узнав об этом, Татьяна попыталась привлечь внимание инсценировкой попытки суицида, но ситуация только ускорила разрыв: Игорь окончательно ушёл к Ирине. Разница между возлюбленными была восемь лет.
В 1994 году они обвенчались, хотя официально брак не зарегистрировали. Аллегрова была на пике популярности, в её репертуаре появилась песня «Угонщица», по мнению многих — о Капусте.
«Я слышал, что Ира пыталась выкупить меня у Тани: дать ей денег за то, чтобы она исчезла из нашего поля зрения Как было на самом деле, я у Иры не спрашивал», — рассказывает Игорь.Тем временем мужчина отошёл от сцены. Ирина купила загородный дом, но из-за ошибок строителей и постоянных переделок стройка затянулась на восемь лет. Капуста ушёл из коллектива и занялся организацией строительства и хозяйством — покупал продукты, ухаживал за матерью певицы, помогал дочери Лале. Отношения с Лалой у него не сложились — она его игнорировала. Девушке на тот момент было уже 22 года. Она ревновала его к матери.
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Конфликты и расставаниеИгорь чувствовал, что становится просто частью обслуживающего персонала в жизни Иры: кругом были домработницы, охрана, массажисты… Ирина гастролировала, уставала, а её окружение всё чаще настраивало её против мужа — мол, он только и делает, что сидит дома. Конфликты участились. Капуста предлагал стать её концертным директором, но она отказывалась. Он также участвовал в её бизнес-проектах — вложения в бензозаправку в Одессе и авиакомпанию в Тбилиси не увенчались успехом. В провале певица винила его.
Игорь же жаловался на её злоупотребление алкоголем, из-за чего она становилась раздражительной. Постепенно отношения сошли на нет. Спустя восемь лет брака супруги расстались. Разрыв произошёл после поездки в США. На вечеринке у друзей Ирина начала отпускать язвительные шутки про Игоря, рассказывая, как он хотел стать её директором, и высмеивала его попытки заниматься бизнесом. Уязвлённый, он улетел обратно в Москву. Позже говорил, что в тот момент почувствовал себя не любимым мужем, а чем-то вроде надоевшей игрушки.
Аллегрова объясняла расставание изменами мужа. Под давлением СМИ Игорь признал, что в моменты отчаяния действительно мог оступиться.
Ирина Аллегрова (Фото: Телеграм@allegrovaofficial)
Жизнь после разрыва с Аллегровой и тюрьмаПосле развода он уехал в Касимов, где с сыном открыл небольшой бизнес по продаже стройматериалов. Позже перебрался в Петербург, женился на молодой женщине по имени Вера, в браке родилась дочь. Но в 2012 году его арестовали — в машине, которой он управлял, нашли 2 кг гашиша. Его собственный автомобиль был в ремонте, и он ехал на чужом. Обвинения оказались серьёзными: Капусту приговорили к шести годам тюрьмы.
Сестра Игоря рассказывала, что это была подстава со стороны делового партнёра, который хотел завладеть общими деньгами. Якобы тот специально сломал «Ягуар» Капусты и настоял, чтобы он ехал на его машине. Впрочем, самого партнёра тоже арестовали.
В колонии Игорь провёл пять лет. Его здоровье сильно ухудшилось — он страдал от хронических заболеваний и перенёс инфаркт. Супруга развелась с ним, но по переписке он познакомился с москвичкой Натальей, к которой и переехал после освобождения, прихватив двух собак, которых всё это время опекала его сестра.
На свободе он пробыл недолго — всего год. В апреле 2017 года его освободили, а в мае 2018-го он умер в больнице Петербурга от воспаления лёгких. Ему было 57. Ирина Аллегрова после этого брака не выходила больше замуж.
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Дарья Филинова