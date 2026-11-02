«Это такой кайф»: Ирина Пинчук рассказала об отдыхе с Саламбеком Мартазановым

02 ноября 2026, 22:05

Ирина Пинчук впервые встала на сёрфборд во время отпуска в Абу-Даби

Ирина Пинчук и Саламбек Мартазанов (Фото: Telegram / @pinchulli)

Ирина Пинчук поделилась фотографиями и видео из отпуска в Абу-Даби, куда отправилась вместе с Саламбеком Мартазановым. В личном блоге блогер рассказала о местах, которые они посетили, и новых впечатлениях, полученных во время поездки.





Одной из остановок пары стал Лувр Абу-Даби. Ирину особенно впечатлили архитектура музея, масштабный купол и сочетание света с водой. По словам Пинчук, здесь интересно не только знакомиться с экспозициями, но и просто гулять, наслаждаясь окружающими видами.



Также блогер вновь посетила мечеть шейха Зайда. Она отметила особую атмосферу этого места и призналась, что готова возвращаться туда во время каждой поездки в столицу ОАЭ.

Отпуск запомнился и новыми занятиями: Ирина впервые попробовала сёрфинг. Вместе с Саламбеком они взяли уроки у инструкторов и быстро поняли, что удержаться на доске гораздо сложнее, чем кажется со стороны.





«Но когда наконец получается поймать волну — это такой кайф», — поделилась эмоциями Пинчук.