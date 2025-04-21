«Никто никому не должен»: российская актриса рассказала о романах с молодыми мужчинами

Ирина Безрукова (Фото: ВКонтакте @bezrukova_official)
Актриса Ирина Безрукова призналась, что у нее был роман с 25-летним мужчиной. После развода с Сергеем Безруковым она не планирует вновь вступать в брак, однако не против краткосрочных отношений. Своим мнением она поделилась в эфире шоу «Однажды…».
Ирина отметила, что ей нравится заводить романы с мужчинами младше себя. По ее словам, такие связи принесли ей новый, волшебный опыт, так как «никто никому не должен». Актриса подчеркнула, что на сегодняшний день ее сердце свободно, хотя она не ищет длительных отношений, открыта для приятных романов.
Ирина и Сергей Безруковы, прожившие в браке целых 15 лет, в 2015 году приняли трудное решение о разводе. После этого непростого расставания Ирина продолжила свою творческую карьеру в Московском Губернском театре, где Сергей занимает пост художественного руководителя.
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«С некоторых пор мое сердце опять свободно. В моих планах не было выстраивания длительных отношений, но это не исключает прекрасных приятных романов», — поделилась Ирина Безрукова.
Ирина и Сергей Безруковы, прожившие в браке целых 15 лет, в 2015 году приняли трудное решение о разводе. После этого непростого расставания Ирина продолжила свою творческую карьеру в Московском Губернском театре, где Сергей занимает пост художественного руководителя.
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Дарья Осипова