«Никто никому не должен»: российская актриса рассказала о романах с молодыми мужчинами

Певица Валерия, которая уже более 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, открыла подробности своей семейной жизни в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Несмотря на то, что их пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, Валерия не скрывает, что у них есть свои проблемы.