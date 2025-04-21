«Нарвался на беспредельное хамство»: Юрий Лоза снова поссорился с руководством канала НТВ

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
Певец Юрий Лоза снова разругался с руководством канала НТВ. Его попросили прийти на программу «Место встречи». Однако после представители канала сообщили, что они нашли другого спикера.
«Сколько раз давал себе слово — не контачить с НТВ, и опять нарвался на их беспредельное хамство. Они позвонили в субботу и попросили прийти в понедельник на программу "Место встречи". Я ответил, что у меня уже запланирована другая съёмка, что арендовано помещение и техника. Они долго уговаривали, упирая на то, что тема "патриотизм на эстраде" — это как раз по моей части», — рассказал музыкант.Он договорился о переносе ранее запланированного мероприятия и был готов прийти на программу. Уже в воскресенье представители канала сообщили ему, что они нашли другого гостя и в его услугах не нуждаются.
«Себя ругаю — ну как я мог поддаться уговорам, зная отношение ко мне руководства канала, который меня уже несколько раз подставлял?» — написал Лоза в своём телеграм-канале.Три года назад у музыканта с НТВ тоже произошёл инцидент: его назвали мракобесом. Автор песни «Плот» не понимает, за что его ненавидит руководство канала.
Ранее Юрий Эдуардович заявил, что патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег.
Читайте также:
Валерия выражает недовольство по поводу того, что Пригожин сидит в телефоне
Анна Asti заработала почти 350 миллионов рублей в 2024 году
«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская не оценила песню Урганта и его чувство юмора
Анастасия Чубина