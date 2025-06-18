Ведущая Летучая заявила, что купила пакет кала для процедуры за 40 тысяч рублей
Известная российская телеведущая Елена Летучая поделилась необычным опытом в рамках программы «Шоу Воли», доступной на платформе Rutube.
Ведущая рассказала, что приобрела пакет кала для проведения процедуры трансплантации фекальной микробиоты, которая используется для восстановления кишечной микрофлоры.
Вместе с командой программы «Новый Ревизорро» на канале «Пятница!», Летучая проверяла клиники, предлагающие данную услугу. Она пояснила, что в ходе процедуры фекальный материал здорового человека вводится в кишечник пациента, что, по утверждениям специалистов, может помочь в лечении ряда заболеваний и даже способствовать снижению веса.
Тем не менее, телеведущая отметила, что стоимость процедуры оказалась весьма высокой — она приобрела пакетик за 40 тысяч рублей. Летучая выразила сомнение в эффективности этой процедуры, заявив, что многие заявления клиник не соответствуют действительности.
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