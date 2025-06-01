«У меня был опыт»: Дима Билан неоднозначно ответил на вопрос о рождении детей

01 июня 2025, 20:29

Бима Билан высказался о рождении детей

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Дима Билан всегда неохотно отвечает на вопросы о личной жизни. Певцу приписывали множество романов, но слухи, к слову, обычно были беспочвенны.





Журналисты шоу «Ты не поверишь!» на НТВ задали артисту вопрос о том, когда же он порадует поклонников новостью об изменениях в личной жизни. Однако Билан ушёл от ответа.





«У меня был опыт, на самом деле, который пока меня тормозит. Это не на ход ноги тема, о которой можно говорить вот здесь вот, впопыхах. Естественно, я о детях всегда думаю, конечно. Для меня это очень важно. Это тонкая и трепетная тема», – откровенно высказался Билан.