SHAMAN выпустил клип с участием ИИ-иноагентов
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип, в котором с помощью технологий искусственного интеллекта «заставил петь» признанных иноагентами российских эмигрантов — Юрия Дудя*, Земфиру*, Noize MC*, Моргенштерна*, Олега Тинькова*, Михаила Ходорковского*, Илью Варламова*, Илью Прусикина* и других. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Ролик начинается с того, что на вопрос «Что для тебя Россия?» артист отвечает: «Россия — для меня мама, и ее нельзя предавать». Далее SHAMAN сидит в кабинете с иконой, достает из папки фотографии эмигрантов, после чего их ИИ-образы исполняют припев: «Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края».
В финале на голове певца появляется красная точка лазерного прицела. Перед выходом клипа исполнитель анонсировал его фразой: «Они не хотели, чтобы он вышел».
Ранее Дронов пригрозил США раскрыть секретный список фамилий. Он опубликовал соответствующее видео.
*Лица, внесенные в списки иноагентов, экстремистов и террористов