SHAMAN выпустил клип с участием ИИ-иноагентов

28 мая 2026, 12:32

SHAMAN выпустил клип, где Дудь* и другие иноагенты поют песню «Россия — мама»

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип, в котором с помощью технологий искусственного интеллекта «заставил петь» признанных иноагентами российских эмигрантов — Юрия Дудя*, Земфиру*, Noize MC*, Моргенштерна*, Олега Тинькова*, Михаила Ходорковского*, Илью Варламова*, Илью Прусикина* и других. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».