Достижения.рф

SHAMAN выпустил клип с участием ИИ-иноагентов

SHAMAN выпустил клип, где Дудь* и другие иноагенты поют песню «Россия — мама»
Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип, в котором с помощью технологий искусственного интеллекта «заставил петь» признанных иноагентами российских эмигрантов — Юрия Дудя*, Земфиру*, Noize MC*, Моргенштерна*, Олега Тинькова*, Михаила Ходорковского*, Илью Варламова*, Илью Прусикина* и других. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».



Ролик начинается с того, что на вопрос «Что для тебя Россия?» артист отвечает: «Россия — для меня мама, и ее нельзя предавать». Далее SHAMAN сидит в кабинете с иконой, достает из папки фотографии эмигрантов, после чего их ИИ-образы исполняют припев: «Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края».

В финале на голове певца появляется красная точка лазерного прицела. Перед выходом клипа исполнитель анонсировал его фразой: «Они не хотели, чтобы он вышел».

Ранее Дронов пригрозил США раскрыть секретный список фамилий. Он опубликовал соответствующее видео.

Читайте также:

*Лица, внесенные в списки иноагентов, экстремистов и террористов
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0