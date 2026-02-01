Ирина Дубцова прервала молчание: что случилось с матерью детей её возлюбленного
Ирина Дубцова раскрыла правду о бывшей супруге своего возлюбленного Петренко
Певица Ирина Дубцова эмоционально отреагировала на слухи вокруг её отношений с Иваном Петренко. Слова артистки прозвучали в шоу «Ваша Наташа»/
В соцсетях Дубцову нередко называют «разлучницей», а поклонники гадают, почему мать детей Ивана позволяет ей так много времени проводить с шестилетним Мироном и восьмилетней Софией. Как оказалось, Иван остался вдовцом задолго до знакомства с ней, поэтому певица попыталась заменить мать наследникам Петренко.
«Мамы [детей Ивана], к сожалению, не стало. Она ушла от тяжелой продолжительной болезни 3 года назад. Это была прекрасная полноценная семья, которая разрушилась такими трагическими обстоятельствами», — отметила звезда.Сближение Ирины и Ивана после знакомства происходило стремительно. По словам Дубцовой, всего через шесть дней пара съехалась. Дети Петренко сначала жили с бабушкой, однако позже переехали к отцу и мачехе. Теперь семейство живёт в большом загородном дом, рассказала артистка.