Ирина Дубцова прервала молчание: что случилось с матерью детей её возлюбленного

01 февраля 2026, 03:56

Ирина Дубцова раскрыла правду о бывшей супруге своего возлюбленного Петренко

Иван Петренко и Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

Певица Ирина Дубцова эмоционально отреагировала на слухи вокруг её отношений с Иваном Петренко. Слова артистки прозвучали в шоу «Ваша Наташа»/





В соцсетях Дубцову нередко называют «разлучницей», а поклонники гадают, почему мать детей Ивана позволяет ей так много времени проводить с шестилетним Мироном и восьмилетней Софией. Как оказалось, Иван остался вдовцом задолго до знакомства с ней, поэтому певица попыталась заменить мать наследникам Петренко.



«Мамы [детей Ивана], к сожалению, не стало. Она ушла от тяжелой продолжительной болезни 3 года назад. Это была прекрасная полноценная семья, которая разрушилась такими трагическими обстоятельствами», — отметила звезда.