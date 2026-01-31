«Огонь»: Полина Диброва раскрыла секрет своей идеальной фигуры

31 января 2026, 22:45

Модель Полина Диброва раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Модель Полина Диброва рассказала в соцсетях, что её нынешняя форма — результат большой работы над собой.





По словам знаменитости, усилия полностью оправдались. Она довольна тем, как выглядит. Диброва отметила, что почти десять лет пыталась избавиться от лишнего веса.





«Мой рост — 176 см, а вес — 61 кг. Процент телесного жира — 28 %. Огонь. Я ем три раза в день. Очень почистила питание. И меня сейчас полностью устраивает моя фигура», — поделилась звезда.