Актриса Ирина Горбачева показала отпуск на Бали — фото

31 января 2026, 20:19

Актриса Ирина Горбачева опубликовала снимки с отдыха на Бали

Ирина Горбачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ирина Горбачева снова улетела на Бали — курорт, которому она остается верна уже четвертый год подряд. Звезда фильма «Я худею» поделилась с подписчиками атмосферными фото из отпуска и рассказала о новых открытиях в Instagram*.





На снимках звезда позирует в черном бикини, дополнив образ белым парео, солнцезащитными очками и множеством колец. Сдержанный, но выразительный стиль актрисы подчеркнул расслабленное настроение отдыха и внимание к деталям.



Ирина Горбачева (Фото: Instagram*/irina_gorbacheva)

Ирина призналась, что в этот раз нашла для себя новое место в Убуде, где провела несколько дней вместе с подругами. Судя по кадрам, отпуск проходит в привычном балийском ритме: солнце, природа и полная перезагрузка.





«Спасибо за кайфовые три дня», — поделилась артистка.