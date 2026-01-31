Актриса Ирина Горбачева показала отпуск на Бали — фото
Актриса Ирина Горбачева опубликовала снимки с отдыха на Бали
Актриса Ирина Горбачева снова улетела на Бали — курорт, которому она остается верна уже четвертый год подряд. Звезда фильма «Я худею» поделилась с подписчиками атмосферными фото из отпуска и рассказала о новых открытиях в Instagram*.
На снимках звезда позирует в черном бикини, дополнив образ белым парео, солнцезащитными очками и множеством колец. Сдержанный, но выразительный стиль актрисы подчеркнул расслабленное настроение отдыха и внимание к деталям.
Ирина призналась, что в этот раз нашла для себя новое место в Убуде, где провела несколько дней вместе с подругами. Судя по кадрам, отпуск проходит в привычном балийском ритме: солнце, природа и полная перезагрузка.
«Спасибо за кайфовые три дня», — поделилась артистка.
