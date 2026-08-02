Ирина Дубцова рассказала, что её кошка Булочка стала мамой
Ирина Дубцова вместе с сыном принимала роды у кошки
В семье Ирины Дубцовой произошло долгожданное пополнение. Кошка певицы по кличке Булочка впервые стала мамой.
Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в личном блоге, показав первые кадры с новорождёнными котятами.
«У нас Булочка рожает», — написала Дубцова, сообщив, что внимательно следит за состоянием своей любимицы.Позже певица рассказала, что первый котёнок уже появился на свет. В процессе родов рядом с питомицей находился сын артистки, который помогал маме и, по словам Ирины, буквально выступил в роли акушера. На опубликованном видео можно увидеть, как Булочка заботливо вылизывает своего новорождённого малыша.
Поклонники певицы не скрывали эмоций и засыпали её поздравлениями. Многие признались, что кадры с кошкой и котёнком получились очень трогательными.
Позже Ирина сообщила, что семья ожидает появления на свет ещё двух малышей. Напомним, кошка породы манчкин по кличке Булочка появилась у Дубцовой в мае прошлого года. Тогда певица рассказывала, что питомицу специально привезли для неё из Китая. С тех пор Булочка регулярно становится героиней публикаций артистки и давно полюбилась её подписчикам.