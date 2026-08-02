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Ирина Дубцова рассказала, что её кошка Булочка стала мамой

Ирина Дубцова вместе с сыном принимала роды у кошки
Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

В семье Ирины Дубцовой произошло долгожданное пополнение. Кошка певицы по кличке Булочка впервые стала мамой.



Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в личном блоге, показав первые кадры с новорождёнными котятами.

«У нас Булочка рожает», — написала Дубцова, сообщив, что внимательно следит за состоянием своей любимицы.
Позже певица рассказала, что первый котёнок уже появился на свет. В процессе родов рядом с питомицей находился сын артистки, который помогал маме и, по словам Ирины, буквально выступил в роли акушера. На опубликованном видео можно увидеть, как Булочка заботливо вылизывает своего новорождённого малыша.

Поклонники певицы не скрывали эмоций и засыпали её поздравлениями. Многие признались, что кадры с кошкой и котёнком получились очень трогательными.

Позже Ирина сообщила, что семья ожидает появления на свет ещё двух малышей. Напомним, кошка породы манчкин по кличке Булочка появилась у Дубцовой в мае прошлого года. Тогда певица рассказывала, что питомицу специально привезли для неё из Китая. С тех пор Булочка регулярно становится героиней публикаций артистки и давно полюбилась её подписчикам.
Софья Метелева

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