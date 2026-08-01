Стас Пьеха трогательно поздравил Эдиту Пьеху с 89-летием

01 августа 2026, 23:41

Стас Пьеха признался, что с гордостью носит фамилию бабушки

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Народная артистка СССР Эдита Пьеха отмечает 89-й день рождения. В честь праздника её внук, певец Стас Пьеха, посвятил бабушке тёплое поздравление в социальных сетях и поделился редкими архивными кадрами.





Артист опубликовал видео, снятое много лет назад, на котором ещё молодая Эдита Станиславовна представляет шестилетнего Стаса зрителям во время телевизионной программы. Публикация вызвала у поклонников волну ностальгии и поздравлений в адрес легендарной певицы.





«Мы празднуем 89-летие нашей старшей! Наш аксакал, наша мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая Бабон (Бабулевич, Дита), живи и радуйся каждому дню на радость нам — твоей семье! Мы всегда рядом в любой сложный и радостный момент!» — написал Стас.