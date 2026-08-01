Тейлор Свифт прекратила общение с семьёй Блейк Лайвли после разрыва многолетней дружбы
Тейлор Свифт больше не поддерживает отношения с детьми Блейк Лайвли и отказалась от неофициальной роли их крёстной матери. Об этом сообщает Daily Mail.
Как утверждает источник издания, певица приняла такое решение несколько месяцев назад после окончательного разрыва дружбы с актрисой, которая длилась около десяти лет.
Речь идёт о дочерях Лайвли и Райана Рейнольдса — Джеймс, Инес и Бетти. Инсайдер утверждает, что Свифт сознательно дистанцировалась не только от бывшей подруги, но и от её семьи, поскольку не хочет втягивать детей в конфликт взрослых.
При этом источник отметил, что официально Тейлор никогда не оформляла статус крёстной матери. По его словам, между певицей и Блейк существовала лишь устная договорённость.
«Никогда не было письменного соглашения о том, что она — крёстная мать девочек. Это была устная договорённость между Тейлор и Блейк», — рассказал инсайдер.По словам источника, певица всё ещё тепло относится к детям Лайвли и надеется, что в будущем сможет восстановить с ними общение, когда они станут взрослыми и смогут самостоятельно принимать решения.
Разлад между знаменитостями, как сообщается, произошёл на фоне громкого судебного конфликта вокруг фильма «Всё закончится на нас». В материалах разбирательства фигурировали переписки, в которых Блейк Лайвли просила Тейлор Свифт о поддержке. Со стороны Джастина Бальдони при этом звучали заявления о том, что имя певицы якобы использовалось как инструмент давления.
После разгоревшегося скандала поклонники заметили, что Свифт перестала появляться рядом с Лайвли, а в день свадьбы бывшей близкой подруги предпочла покинуть Нью-Йорк. С тех пор звёзды больше не были замечены вместе, что лишь усилило слухи об окончательном разрыве их отношений.