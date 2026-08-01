Тейлор Свифт прекратила общение с семьёй Блейк Лайвли после разрыва многолетней дружбы

01 августа 2026, 23:57

Тейлор Свифт отказалась от роли крёстной матери детей Блейк Лайвли

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Тейлор Свифт больше не поддерживает отношения с детьми Блейк Лайвли и отказалась от неофициальной роли их крёстной матери. Об этом сообщает Daily Mail.





Как утверждает источник издания, певица приняла такое решение несколько месяцев назад после окончательного разрыва дружбы с актрисой, которая длилась около десяти лет.



Речь идёт о дочерях Лайвли и Райана Рейнольдса — Джеймс, Инес и Бетти. Инсайдер утверждает, что Свифт сознательно дистанцировалась не только от бывшей подруги, но и от её семьи, поскольку не хочет втягивать детей в конфликт взрослых.



При этом источник отметил, что официально Тейлор никогда не оформляла статус крёстной матери. По его словам, между певицей и Блейк существовала лишь устная договорённость.





«Никогда не было письменного соглашения о том, что она — крёстная мать девочек. Это была устная договорённость между Тейлор и Блейк», — рассказал инсайдер.