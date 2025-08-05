Певец Григорий Лепс вышвырнул подростка со сцены во время концерта
Российский исполнитель Григорий Лепс вышвырнул подростка со сцены прямо во время своего выступления. Видео уже разносится по сети.
Обозреватели отмечают, что парень, которого шоумен буквально выпихнул, очень хотел сфотографироваться с ним. Причем на кадрах видно, что сначала Лепс просто хлопает фаната по плечу, но в какой-то момент выходит из себя.
Стоит отметить, что это уже не первый казус среди звезд отечественного шоубиза. Накануне стало известно, что певец Олег Майами обматерил одного из своих зрителей на концерте. Позже Олег извинился, но отметил, что некий мужчина мешал ему и остальным гостям мероприятия.
Сегодня сообщалось, что концерт Олега Майами в Сургуте может сорваться, продажа билетов приостановлено, а выступление пропало из графика.
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