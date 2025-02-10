Изменил жене с Верой Сотниковой и работал дворником: с чего началась карьера Владислава Ветрова

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)
Заслуженный артист РФ Владислав Ветров отметил свой 61-й день рождения — актер родился 9 февраля 1964 года. За свою карьеру он стал известным театральным и киноактером, исполнив 145 ролей. Однако в последнее время его дальнейшая работа в театре «Современник» оказалась под вопросом — артиста уволили, а его портрет убрали из фойе. Ни сам Ветров, ни представители театра не дают комментариев по этому поводу. «Радио 1» расскажет о личной жизни и карьере артиста.
От радиотехники к театру
Широкая популярность пришла к нему уже после 50 лет, когда он сыграл дядю Борю в сериале «Отель Элеон». Личное счастье он тоже нашел в зрелом возрасте, хотя в его жизни были попытки создать семью, едва не разрушенную Верой Сотниковой.
В семье Владислава Ветрова не было артистов: отец служил военным летчиком, а мать работала авиационным технологом. Однако родители часто водили сына в театр, что пробудило в нем интерес к сцене. Более того, они поддержали его увлечение и помогли организовать домашний кукольный театр.
«Детство и юность я провел в Таганроге, в который влюбился раз и навсегда. Когда мне было лет шесть, папа сделал для меня маленький театр — из фанеры. Я брал мамины спицы, наклеивал на них персонажей, вырезанных из бумаги, и разыгрывал сказки, которые видел в местном театре имени Чехова. Мне всегда было интересно увидеть театр с обратной стороны», — рассказал Владислав Ветров.
Когда настало время выбирать профессию, родители настояли на поступлении в радиотехнический институт, так как считали, что театр должен оставаться хобби. Однако талант Ветрова был замечен в Таганрогском драматическом театре, где ему доверяли ведущие роли, несмотря на отсутствие актерского образования.
Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)
В 20 лет он женился на однокурснице Ирине, а в 21 год стал отцом. Чтобы обеспечить семью, ему приходилось работать грузчиком и дворником: вставать в 4 утра, подметать улицы, затем учиться в институте и репетировать в театре, после чего снова идти на работу.
Несмотря на полученное образование, Ветров так и не стал работать по специальности, полностью посвятив себя театру. Он играл главные роли в Рижском театре русской драмы, Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького, снимался в кино и даже пробовал себя в режиссуре.
Роман с Верой Сотниковой
Владислав Ветров регулярно приезжал в Москву на съемки, и во время одной из таких поездок он познакомился с молодой актрисой Верой Сотниковой. Она предложила ему стать ее партнером на пробах к фильму «Дымъ», и они вместе отправились в Ленинград. В итоге Ветров получил роль в картине, а вот Сотникову заменили другой актрисой.
Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)
В начале 1990-х Ветров начал играть в московском театре «Школа драматического искусства», однако его семья оставалась в Ростове — жилья в столице у него не было.
Спустя некоторое время судьба снова свела его с Верой — они вместе работали над спектаклем «Доктор Живаго». Их отношения постепенно переросли из рабочих в личные. Некоторое время Ветров жил в квартире Сотниковой, которую она получила в подарок от иностранного поклонника.
«Приезжает Эрнст, взахлеб говорит о нашем будущем, а у меня — серьезный роман, любовь с другим человеком. Что делать? Я молчу. Тут мы с театром собрались на гастроли в Италию. "Чудесно! — радостно воскликнул Эрнст. — Я за тобой заеду в Римини, и мы отправимся в предсвадебное путешествие по Европе". Ситуация трагикомическая: со мной в Италию едет Влад, и туда же должен приехать Эрнст», — вспоминала Вера про немецкого ухажера.
Однако актер так и не решился окончательно разорвать связь с семьей, и в итоге именно Вера поставила точку в их романе.
Владислав Ветров (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«У меня было все: жилье, прописка, деньги. Влад не работал и жил в квартире, принадлежавшей моему бывшему поклоннику. Он сильно скучал по сыну и впадал в депрессию. В итоге вернулся в Ростов, а я стала много сниматься», — вспоминала позже Сотникова.
Сам Ветров признавался, что расставание далось ему тяжело.
«Это было страшно, как будто потерял ноги или руки. Поверьте, я знаю, что такое любовь! Когда по ночам вспоминаешь черты лица любимой женщины, если ее нет рядом. Я мечтал жениться на Вере и завести дочку, мы часто об этом говорили», — сказал он.
Возвращение в Ростов и новая любовь
После разрыва он вернулся в Ростов, сосредоточился на театре и попытался восстановить отношения с семьей. У него и жены родилась дочь, но это не спасло брак. Позже актер признавался, что его стремление к свободе и творчеству отдалило его от семьи.
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Вскоре в его жизни появилась новая любовь. В Ростовском театре он познакомился с актрисой Екатериной Кирчак, и их рабочие отношения переросли в роман.
«Это было наваждение, "солнечный удар". Может, пора начать носить кепку? Но я был уверен, что с Катей все сложится», — рассказывал актер в программе «Судьба человека».
Весь коллектив быстро узнал об этом, и Екатерину вызвали на разговор, обвинив в разрушении семьи Ветрова (он все еще состоял в браке). В результате ей перестали давать роли. В конечном итоге Ветров развелся и вместе с Екатериной переехал в Москву, начав новый этап своей жизни.
Владислав Ветров с супругой Екатериной Кирчак (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Прорыв в кино
К 38 годам Владислав Ветров еще не имел широкой известности, а перспективы в столице казались неопределенными. Однако судьба сложилась благоприятно: Галина Волчек пригласила его в труппу театра «Современник» и предоставила комнату в общежитии. Екатерина Кирчак также нашла свое место в столичном театральном мире, став актрисой Театра им. Станиславского.
В начале 2000-х Ветров стал получать первые предложения от кинорежиссеров. За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. Среди них — сподвижник Колчака и муж Анны Тимиревой в фильме «Адмирал», главный герой в «Гоголь. Портрет загадочного гения», отец царя в сериале «Иван Грозный», а также ведущая роль в проекте «Найденыш».
Настоящая популярность пришла к актеру после 50 лет, когда он блестяще воплотил образ пьющего сантехника в сериале «Отель «Элеон».
Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)
«Вот парадокс: можешь играть серьёзные роли у великих режиссёров, а «народное признание» получить только после дяди Бори!», — отметил актер.
Ветров вновь сыграл дядю Борю в продолжении сериала — «Гранд», чем порадовал зрителей. Сам актер признавался, что этот персонаж ему очень близок: открытость и простота героя совпадают с его собственными взглядами на жизнь. Он с благодарностью относится к этой роли, ведь именно она принесла ему всенародное признание.
Семейное счастье
Второй брак Ветрова оказался крепким и гармоничным. У них с Екатериной родились двое детей, при этом актер поддерживает теплые отношения и со своими детьми от первого брака.
«Знаете, что счастье любит тишину? Если я действительно сейчас счастлив, то не вижу смысла делиться этим с окружающими. Мне и так хорошо», — подчеркнул Ветров.
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Дайана Хусинова