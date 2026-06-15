Ирина Линдт рассказала о съёмках постельных сцен с Максимом Авериным

15 июня 2026, 12:27

Линдт призналась, что работать с Авериным в откровенных сценах было комфортно

Ирина Линдт (Фото: Instagram* / @lindt.irina)

Актриса Ирина Линдт поделилась воспоминаниями о съёмках постельных сцен с Максимом Авериным. По её словам, комфорт в подобных эпизодах во многом зависит от партнёра по площадке, и с Авериным у неё никогда не возникало проблем. Об этом сообщает НТВ.





Артисты вместе снимались в двух проектах, где по сценарию были предусмотрены романтические сцены. Линдт отметила, что Максим всегда отличался внимательным отношением к коллегам и безупречным внешним видом.





«Максим всегда был просто замечательный. Он стильный, жизнерадостный. С ним очень приятно общаться. Следил всегда за собой. От него всегда приятно пахло дорогими мужскими духами», — рассказала актриса.

«Партнёры, если честно, не всегда бывают такими приятными, как Максим Аверин. Но профессия есть профессия», — отметила Линдт.