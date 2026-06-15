Ирина Линдт рассказала о съёмках постельных сцен с Максимом Авериным
Линдт призналась, что работать с Авериным в откровенных сценах было комфортно
Актриса Ирина Линдт поделилась воспоминаниями о съёмках постельных сцен с Максимом Авериным. По её словам, комфорт в подобных эпизодах во многом зависит от партнёра по площадке, и с Авериным у неё никогда не возникало проблем. Об этом сообщает НТВ.
Артисты вместе снимались в двух проектах, где по сценарию были предусмотрены романтические сцены. Линдт отметила, что Максим всегда отличался внимательным отношением к коллегам и безупречным внешним видом.
«Максим всегда был просто замечательный. Он стильный, жизнерадостный. С ним очень приятно общаться. Следил всегда за собой. От него всегда приятно пахло дорогими мужскими духами», — рассказала актриса.По словам Линдт, профессиональная этика требует от актёров особой подготовки к подобным съёмкам. Она подчеркнула, что партнёр должен позаботиться о комфорте коллеги и соблюдать все необходимые правила гигиены.
При этом актриса призналась, что далеко не со всеми партнёрами по съёмочной площадке работать было так же легко. Однажды коллеги даже предложили ей алкоголь перед откровенной сценой, понимая, что партнёр вызывает у неё сильный дискомфорт.
«Партнёры, если честно, не всегда бывают такими приятными, как Максим Аверин. Но профессия есть профессия», — отметила Линдт.