«Психоделика — сидим в одном доме и не общаемся»: Расстающиеся Пинчук и Чобанян проводят время с детьми, но избегают разговоров

02 июля 2025, 07:11

Расстающиеся Пинчук и Чобанян проводят время вместе ради детей, но не общаются

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Instagram* @arai_chobanyan)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян никак не разведутся. Пинчук подала документы на развод еще в апреле, однако бракоразводный процесс затягивается. Пока еще супруги продолжают встречаться, желая проводить время с любимыми детьми. Однако друг с другом они почти не общаются, передает «СтарХит».





Звезды реалити-шоу долгие годы казались поклонником идеальной парой, но их брак рухнул после того, как этой зимой вскрылись измены Чобаняна. Ирина выгнала мужа и подала на развод. Теперь они продолжают видеться ради сыновей, хотя общение между супругами сведено к минимуму.



Недавно Арай показал, как играет с детьми в роботов, пока Ирина сидела рядом и наблюдала за радостью детей.





«Вроде все по-семейному. За исключением того, что мы не общаемся», — раскрыл Чобанян текущую ситуацию.



Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Instagram* @arai_chobanyan)



«Да, разводимся, но как же я не приеду поздравить с нашей годовщиной!», — объяснил шокированным поклонникам он.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Instagram* @arai_chobanyan)



«Вот такая, знаете ли, психоделика. То есть мы сидим в одном доме и между собой не общаемся. Она меня заблокировала, я отписался от нее, потом она меня разблокировала, но мы отписаны друг от друга. В гостях у детей я был три-четыре часа, за это время мы обменялись двумя-тремя фразами. Все», — передает слова Чобаняна «СтарХит».