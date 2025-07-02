«Психоделика — сидим в одном доме и не общаемся»: Расстающиеся Пинчук и Чобанян проводят время с детьми, но избегают разговоров
Расстающиеся Пинчук и Чобанян проводят время вместе ради детей, но не общаются
Ирина Пинчук и Арай Чобанян никак не разведутся. Пинчук подала документы на развод еще в апреле, однако бракоразводный процесс затягивается. Пока еще супруги продолжают встречаться, желая проводить время с любимыми детьми. Однако друг с другом они почти не общаются, передает «СтарХит».
Звезды реалити-шоу долгие годы казались поклонником идеальной парой, но их брак рухнул после того, как этой зимой вскрылись измены Чобаняна. Ирина выгнала мужа и подала на развод. Теперь они продолжают видеться ради сыновей, хотя общение между супругами сведено к минимуму.
Недавно Арай показал, как играет с детьми в роботов, пока Ирина сидела рядом и наблюдала за радостью детей.
«Вроде все по-семейному. За исключением того, что мы не общаемся», — раскрыл Чобанян текущую ситуацию.При этом в начале июня он публиковал фото с Пинчук, сделанное у нее дома. Арай приезжал к Ире, чтобы поздравить с ее с особенным днем.
«Да, разводимся, но как же я не приеду поздравить с нашей годовщиной!», — объяснил шокированным поклонникам он.Чобанян описал отношения с супругой после конфликта как «психоделику», в которой происходят скачки от позитива до негатива. Он пожаловался на постоянные блокировки в соцсетях от Ирины, которая то подписывается на него, то снова отписывается.
«Вот такая, знаете ли, психоделика. То есть мы сидим в одном доме и между собой не общаемся. Она меня заблокировала, я отписался от нее, потом она меня разблокировала, но мы отписаны друг от друга. В гостях у детей я был три-четыре часа, за это время мы обменялись двумя-тремя фразами. Все», — передает слова Чобаняна «СтарХит».Ирина, в свою очередь, упрекает Арая в недостаточной ответственности, особенно финансовой. У нее есть опасения, что Чобанян прекратит значимо помогать с детьми после развода. При этом Ира отмечает, что положиться на своего мужчину полностью она никогда не могла и сильно напрягалась, поддерживая отношения. Пинчук полагает, что расставание позволит ей наконец-то расслабиться.
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