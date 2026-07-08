Ирина Пинчук объяснила, почему сразу начала жить с новым возлюбленным после развода

08 июля 2026, 15:29

Ирина Пинчук считает совместный быт лучшей проверкой отношений

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук рассказала в соцсетях о своём подходе к отношениям и объяснила, почему после расставания не стала долго ждать перед началом совместной жизни с новым избранником.





Блогер призналась, что не верит в необходимость длительного конфетно-букетного периода и считает быт важной частью проверки чувств. По словам Ирины, она предпочитает сразу узнавать человека в реальных условиях — с повседневными привычками, ответственностью и отношением к семье.





«У всех нормальных людей сначала конфетно-букетный период. У нас — сразу быт, семья, дети», — с юмором отметила Пинчук.

«Лучше сразу понять, что из себя представляет человек в быту и семье, чем встречаться годами, а потом съехаться и сразу получить раскол», — поделилась своим мнением Ирина.