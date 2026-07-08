«Много пафоса»: Дина Аверина рассказала, почему хочет рожать не в Москве
Гимнастка Дина Аверина выбрала Нижний Новгород для рождения первенца
Дина Аверина поделилась планами на будущее и объяснила, почему не рассматривает Москву для рождения первого ребёнка. По словам спортсменки, ей ближе более спокойная атмосфера родного Нижнего Новгорода, где она сможет чувствовать поддержку семьи.
В интервью Peopletalk гимнастка отметила, что в столице есть много известных клиник, где рожают знаменитости, однако ей не хочется выбирать место только из-за статуса.
«В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звёзды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач — профессор с опытом больше 30 лет», — рассказала Аверина.Спортсменка добавила, что для неё важна близость родных людей. В Нижнем Новгороде у неё будет возможность рассчитывать на помощь родителей, бабушек, дедушек и сестёр, а также проводить время на свежем воздухе за городом.
Напомним, ребёнок станет первым для Дины Авериной и вторым для её возлюбленного — фигуриста Дмитрия Соловьёва. У спортсмена уже есть сын-подросток от первого брака с Екатериной Лобановой.