«Много пафоса»: Дина Аверина рассказала, почему хочет рожать не в Москве

08 июля 2026, 14:56

Гимнастка Дина Аверина выбрала Нижний Новгород для рождения первенца

Дина Аверина и Владимир Соловьев (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Дина Аверина поделилась планами на будущее и объяснила, почему не рассматривает Москву для рождения первого ребёнка. По словам спортсменки, ей ближе более спокойная атмосфера родного Нижнего Новгорода, где она сможет чувствовать поддержку семьи.





В интервью Peopletalk гимнастка отметила, что в столице есть много известных клиник, где рожают знаменитости, однако ей не хочется выбирать место только из-за статуса.





«В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звёзды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач — профессор с опытом больше 30 лет», — рассказала Аверина.