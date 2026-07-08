«Смахивая пыль»: новый сотрудник Дибровой рассказал о подготовке дома к приходу хозяйки

08 июля 2026, 14:44

У Полины Дибровой появилась горничная, которая посвятила ей яркое обращение

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

У Полины Дибровой появилась горничная, которая поделилась особенностями своей работы и описала подготовку пространства к приезду хозяйки. Об этом сообщила возлюбленная Романа Товстика в соцсетях.





Сотрудница рассказала, что её задача — создавать комфорт и уют, уделяя внимание каждой детали: от чистоты помещений до атмосферы в доме.





«Подготовка номера к вашему приходу — мои приятные хлопоты! Смахивая пыль и разглаживая покрывала, я создаю для вас свежесть нового дня. Чтобы вода из крана казалась росой, а мягкий свет — солнцем!» — говорится в записке.