Виктория Боня разрешила 13-летней дочери сделать пирсинг языка и пупка, но вскоре взяла свои слова обратно

13 июня 2025, 08:45

Виктория Боня не позволила дочери-подростку сделать пирсинг языка и пупка

Виктория Боня с дочерью Анжелиной (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня поддалась уговорам 13-летней дочери, решившей проколоть пупок и язык. Однако вскоре телеведущая взяла свои слова назад.





45-летняя звезда воспитывает единственную дочь от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Сейчас девочка-подросток сталкивается с трудностями переходного возраста. Боня старается быть внимательной к наследнице, но порой воспитательный процесс выходит из-под контроля.



Телеведущая опубликовала новое видео в личном блоге. В домашней обстановке она предстала с Анжелиной, которая уговаривала маму сделать пирсинг языка, отметив, что Боня уже позволила ей проколоть пупок. В ответ экс-участница реалити-шоу «Дом-2» воззвала к помощи подписчиков.





«У меня очень осознанная аудитория. Девочки, объясните, что в 13 лет делать пирсинг языка опасно и не нужно! Сделаешь в 25», – сказала Боня. «Нет, тогда будет уже поздно», – ответила Анджелина. «Поздно для чего?» – задала вопрос дочери телезвезда, однако школьница не ответила.