Виктория Боня разрешила 13-летней дочери сделать пирсинг языка и пупка, но вскоре взяла свои слова обратно
Виктория Боня не позволила дочери-подростку сделать пирсинг языка и пупка
Виктория Боня поддалась уговорам 13-летней дочери, решившей проколоть пупок и язык. Однако вскоре телеведущая взяла свои слова назад.
45-летняя звезда воспитывает единственную дочь от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Сейчас девочка-подросток сталкивается с трудностями переходного возраста. Боня старается быть внимательной к наследнице, но порой воспитательный процесс выходит из-под контроля.
Телеведущая опубликовала новое видео в личном блоге. В домашней обстановке она предстала с Анжелиной, которая уговаривала маму сделать пирсинг языка, отметив, что Боня уже позволила ей проколоть пупок. В ответ экс-участница реалити-шоу «Дом-2» воззвала к помощи подписчиков.
«У меня очень осознанная аудитория. Девочки, объясните, что в 13 лет делать пирсинг языка опасно и не нужно! Сделаешь в 25», – сказала Боня. «Нет, тогда будет уже поздно», – ответила Анджелина. «Поздно для чего?» – задала вопрос дочери телезвезда, однако школьница не ответила.Подросток возмутилась, что мама сначала согласилась, а потом взяла свои слова назад. Модель призналась, что так и было, поскольку она не решилась брать на себя такую ответственность. К тому же, отец Анжелины тоже выступил против такого изменения внешности.
Поклонники поддержали Боню и начали отговаривать девочку от этой затеи, отметив, что здесь речь идёт уже не о красоте, а о здоровье.