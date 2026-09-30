«Никто не откажется»: Олег Шепс раскрыл, почему люди врут о нежелании жить вечно

30 сентября 2026, 21:08

Олег Шепс заявил, что не верит людям, не желающим бессмертия

Олег Шепс (Фото: Instagram* @shepsolegofficial)

Экстрасенс Олег Шепс во втором выпуске нового сезона шоу «Ужин с Роговым» порассуждал о теме бессмертия и поделился своим отношением к людям, которые заявляют, что не хотели бы жить вечно.





Медиум прямо сказал, что не верит таким утверждениям. По мнению Шепса, многие говорят о нежелании бессмертия лишь потому, что понимают: такая возможность пока недоступна.



Экстрасенс уверен, что, если человечество действительно получит шанс жить вечно, большинство людей не станет отказываться от него.

«Я не верю людям, которые не хотят бессмертия. Потому что когда такая возможность появится, я уверен, что никто не откажется. Все так говорят, зная, что это невозможно», — заявил Олег.