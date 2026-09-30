Директор певицы МакSим ответил на скандал с невозвратом денег за билеты
Директор певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Дмитрий Гугучкин рассказал, что команда артистки пытается разобраться в ситуации с невозвратом денег за отменённый концерт в Калининграде.
В беседе с изданием «Абзац» Гугучкин сообщил, что выступление не состоялось из-за нарушения условий договора со стороны организаторов.
«Условия договора не были выполнены. Мы в курсе проблемы с возвратом средств. Так как мы не имели никакого отношения к продаже билетов, нам сложно как-то повлиять на ситуацию, но мы пытаемся в ней разобраться», — пояснил он.Ранее в СМИ появилась информация от поклонников певицы из Калининграда, которые два месяца не могут вернуть деньги за сорванное выступление. Сообщается, что компания-организатор не выполнила требования райдера и не оплатила перелёт и проживание музыкального коллектива. В результате зрители начали готовить коллективный иск в суд.