Директор певицы МакSим ответил на скандал с невозвратом денег за билеты

30 сентября 2026, 19:30

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Директор певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Дмитрий Гугучкин рассказал, что команда артистки пытается разобраться в ситуации с невозвратом денег за отменённый концерт в Калининграде.





В беседе с изданием «Абзац» Гугучкин сообщил, что выступление не состоялось из-за нарушения условий договора со стороны организаторов.

«Условия договора не были выполнены. Мы в курсе проблемы с возвратом средств. Так как мы не имели никакого отношения к продаже билетов, нам сложно как-то повлиять на ситуацию, но мы пытаемся в ней разобраться», — пояснил он.