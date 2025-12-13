«Очень любим друг друга»: Эми Шумер официально объявила о разводе после 7 лет брака
Актриса Эми Шумер официально заявила, что расстаётся с мужем-шефом
Эми Шумер подтвердила в соцсетях слухи о расставании с супругом, шеф-поваром Крисом Фишером.
Актриса сообщила, что после семи лет брака они приняли обоюдное и непростое решение развестись.
По словам Шумер, между ними по-прежнему сохраняются тёплые чувства, а главным приоритетом остаётся совместное воспитание сына. Звезда также попросила уважать их личное пространство в этот непростой период.
«Мы очень любим друг друга и будем продолжать заниматься воспитанием нашего сына. Будем признательны, если люди уважат нашу частную жизнь», — отметила актриса.Как уточняет Daily Mail, развод не стал внезапным: по информации источников, пара уже несколько месяцев живёт раздельно. За это время Эми отписалась от мужа в соцсетях, выставила на продажу дома в Бруклине и Новом Орлеане и перестала носить обручальное кольцо.