«Очень любим друг друга»: Эми Шумер официально объявила о разводе после 7 лет брака

13 декабря 2025, 19:29

Актриса Эми Шумер официально заявила, что расстаётся с мужем-шефом

Эми Шумер с мужем (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Эми Шумер подтвердила в соцсетях слухи о расставании с супругом, шеф-поваром Крисом Фишером.





Актриса сообщила, что после семи лет брака они приняли обоюдное и непростое решение развестись.



По словам Шумер, между ними по-прежнему сохраняются тёплые чувства, а главным приоритетом остаётся совместное воспитание сына. Звезда также попросила уважать их личное пространство в этот непростой период.





«Мы очень любим друг друга и будем продолжать заниматься воспитанием нашего сына. Будем признательны, если люди уважат нашу частную жизнь», — отметила актриса.