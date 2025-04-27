Ирина Пинчук расплакалась, забирая вещи из их общей с Араем Чобаняном квартиры

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Instagram* @pinchuk_official)
Ирина Пинчук после расставания с Араем Чобаняном вывезла все свои вещи из квартиры, где она раньше жила вместе с мужем и детьми. Этот шаг стал тяжёлым для бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».
Ирина не смогла сдержать эмоций, ненадолго вернувшись туда, где раньше жила. Она призналась, что очень долго не решалась вывезти личные вещи, и даже возобновила приём антидепрессантов, которые до этого пила лишь в начале истории с разводом.
В личном блоге Пинчук поделилась коллажем из снимков опустевших комнат, которые уже не напоминают о когда-то жившей здесь семье. После этого, пытаясь рассказать подписчикам о своём состоянии, звезда расплакалась.
Напомним, что участники скандального шоу Ирина Пинчук и Арай Чобанян были женаты четыре года и воспитывали двоих сыновей. Однако в один момент профиль Арая в соцсетях взломали и выяснилось, что он втайне вёл откровенную переписку с другими женщинами. Ирина не стала это терпеть и поставила точку в их отношениях.
Читайте также:
Пинчук поет и танцует перед Чобаняном, готовясь к разводу
«Как-то неумело он все это сделал»: Нелли Ермолаева высказалась об измене Чобаняна Пинчук
Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
*запрещён в РФ
В личном блоге Пинчук поделилась коллажем из снимков опустевших комнат, которые уже не напоминают о когда-то жившей здесь семье. После этого, пытаясь рассказать подписчикам о своём состоянии, звезда расплакалась.
Напомним, что участники скандального шоу Ирина Пинчук и Арай Чобанян были женаты четыре года и воспитывали двоих сыновей. Однако в один момент профиль Арая в соцсетях взломали и выяснилось, что он втайне вёл откровенную переписку с другими женщинами. Ирина не стала это терпеть и поставила точку в их отношениях.
Читайте также:
Пинчук поет и танцует перед Чобаняном, готовясь к разводу
«Как-то неумело он все это сделал»: Нелли Ермолаева высказалась об измене Чобаняна Пинчук
Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова