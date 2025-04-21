Пинчук поет и танцует перед Чобаняном, готовясь к разводу

Ирина Пинчук (Фото: ВКонтакте @irinapinchukfan)
Бывшая участница реалити-шоу Ирина Пинчук и ее муж Арай Чобанян, которые недавно объявили о разводе, продолжают проводить время вместе, что вызвало бурное обсуждение среди их подписчиков. Об этом пишет «StarHit».
После напряженного выяснения отношений, пара, похоже, нашла общий язык. В соцсетях Ирина поделилась видео, где она с подругами поет хит Люси Чеботиной «За бывшего», а Арай, находясь рядом, смущенно улыбается.
Несмотря на объявление о разводе, пара весело проводила время, что вызвало смешанные реакции у подписчиков. Некоторые пользователи выразили поддержку, полагая, что они могут вновь сойтись, в то время как другие усомнились в искренности их взаимодействия.
Ирина объявила о разводе в феврале, после того как обнаружила у супруга переписки с любовницами.
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«В разводе спасает только юмор», — шутит Пинчук, поднимая тост за бывшего мужа.
Несмотря на объявление о разводе, пара весело проводила время, что вызвало смешанные реакции у подписчиков. Некоторые пользователи выразили поддержку, полагая, что они могут вновь сойтись, в то время как другие усомнились в искренности их взаимодействия.
Ирина объявила о разводе в феврале, после того как обнаружила у супруга переписки с любовницами.
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Дарья Осипова