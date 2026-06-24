Ирина Пинчук рассказала, почему перестала показывать жениха в соцсетях

24 июня 2026, 16:42

Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм*/pinchuk_official)

Блогерша Ирина Пинчук рассказала, почему перестала афишировать личную жизнь и публиковать фото со своим женихом Саламбеком. Об этом пишет издание «7Дней».