Ирина Пинчук рассказала, почему перестала показывать жениха в соцсетях
Блогерша Ирина Пинчук рассказала, почему перестала афишировать личную жизнь и публиковать фото со своим женихом Саламбеком. Об этом пишет издание «7Дней».
Звезда «Дома-2» объяснила, что «не хочет делать» из своего избранника блогера, поэтому перестала выкладывать их совместные фото. Сейчас пара готовится к свадьбе, которая, скорее всего, состоится в мае следующего года. Торжество, по словам девушки, пройдет в кругу самых близких.
Ровно месяц назад Пинчук впервые показала своего возлюбленного публике. На мероприятии в честь запуска лимитированной коллекции продуктов по уходу за полостью рта Super х Global White призналась, что впервые в жизни испытала любовь с первого взгляда. Уже спустя шесть часов после начала общения она поняла, что Саламбек — тот самый человек. Именно это помогло Ирине пережить тяжелый развод.
Читайте также: