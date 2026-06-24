Дмитрия Диброва прооперировали

24 июня 2026, 16:19

Бывшая жена Диброва Полина рассказала, что телеведущему провели операцию

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что его прооперировали. Об этом сообщает РИА Новости.





Информацию о том, что рука телеведущего может лишиться чувствительности и подвижности, Полина назвала домыслами и выдумками. По ее словам, в настоящее время он находится под присмотром врачей.

«Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция», — рассказала Диброва.