Дмитрия Диброва прооперировали
Бывшая жена Диброва Полина рассказала, что телеведущему провели операцию
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что его прооперировали. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию о том, что рука телеведущего может лишиться чувствительности и подвижности, Полина назвала домыслами и выдумками. По ее словам, в настоящее время он находится под присмотром врачей.
«Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция», — рассказала Диброва.Ранее телеграм-канал Mash писал, что шоумен рискует потерять подвижность конечности без хирургического вмешательства. Утверждалось, что перелом мог начать неправильно срастаться, из-за чего Диброву стало бы сложно сгибать и разгибать руку.