Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Ирина Пинчук недавно рассказала в своем блоге, как обстоят дела в ее семье после скандала с предполагаемой изменой мужа.
По словам девушки, она и Арай уже договорились, с кем останутся дети после развода.
Пинчук отметила, что в ближайшее время она вместе с сыновьями планирует перебраться на съемное жилье, которое уже подобрано.
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«Неделю назад мы встретились с Араем, поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остаётся: я — только «за» общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, а не их», — поделилась звезда «Дома-2».
Пинчук отметила, что в ближайшее время она вместе с сыновьями планирует перебраться на съемное жилье, которое уже подобрано.
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Екатерина Коршунова