Лолита высказалась о создании фонда имени Паши Техника
Лолита Милявская поддержала идею о создании в России фонда имени Паши Техника
Лолита Милявская поддержала идею создания фонда имени рэпера Паши Техника. Слова певицы приводит «Абзац».
Артистка отметила, что фонд необходимо назвать именем исполнителя, чтобы напоминать людям о его судьбе. Напомним, что Техника не стало 4 апреля 2025 года после отравления запрещёнными веществами.
«Это словно напоминание, что конец может быть только один и весьма неприятный, как для наркозависимых, так и для их родственников. Каждое упоминание Паши Техника означает, что если ты вовремя не остановишься, то случится трагедия», – отметила Милявская.Накануне, 16 июня, мать Паши Техника Надежда и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявили о создании фонда помощи наркозависимым под названием «Второй шанс». Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время уже ведётся работа над созданием учреждения, которое будет оказывать помощь людям с такими же проблемами, как были у рэпера.