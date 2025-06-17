Лолита высказалась о создании фонда имени Паши Техника

17 июня 2025, 11:46

Лолита Милявская поддержала идею о создании в России фонда имени Паши Техника

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская поддержала идею создания фонда имени рэпера Паши Техника. Слова певицы приводит «Абзац».





Артистка отметила, что фонд необходимо назвать именем исполнителя, чтобы напоминать людям о его судьбе. Напомним, что Техника не стало 4 апреля 2025 года после отравления запрещёнными веществами.





«Это словно напоминание, что конец может быть только один и весьма неприятный, как для наркозависимых, так и для их родственников. Каждое упоминание Паши Техника означает, что если ты вовремя не остановишься, то случится трагедия», – отметила Милявская.