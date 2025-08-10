Ирина Пинчук впервые за долгое время появилась в соцсетях: «Я в клинике»

10 августа 2025, 12:02

Ирина Пинчук рассказала, что находится в неврологическом отделении

Ирина Пинчук (Фото: Telegram / @pinchulli)

После нескольких недель затишья в соцсетях Ирина Пинчук снова вышла на связь, но с не совсем приятными новостями.





Звезда «Дома-2» сообщила, что находится в больнице. В настоящее время Ирина проходит лечение в неврологическом отделении.





«Я даже не знаю, с чего начать», — интригующе написала она под фото, на котором изображена табличка «Отделение восстановительного лечения и реабилитации».

«Я вот в клинике, в неврологическом отделении. У меня была игра "Доведи себя сам"», — добавила она.