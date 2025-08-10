Ирина Пинчук впервые за долгое время появилась в соцсетях: «Я в клинике»
Ирина Пинчук рассказала, что находится в неврологическом отделении
После нескольких недель затишья в соцсетях Ирина Пинчук снова вышла на связь, но с не совсем приятными новостями.
Звезда «Дома-2» сообщила, что находится в больнице. В настоящее время Ирина проходит лечение в неврологическом отделении.
«Я даже не знаю, с чего начать», — интригующе написала она под фото, на котором изображена табличка «Отделение восстановительного лечения и реабилитации».Похоже, поклонников ждёт долгий рассказ о происходящем. Более того, Пинчук пообещала больше не пропадать из соцсетей.
Пока что она избегает подробностей, лишь намекнув, что оказалась в клинике отчасти по своей вине.
«Я вот в клинике, в неврологическом отделении. У меня была игра "Доведи себя сам"», — добавила она.