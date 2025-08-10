Достижения.рф

Ирина Пинчук впервые за долгое время появилась в соцсетях: «Я в клинике»

Ирина Пинчук рассказала, что находится в неврологическом отделении
Ирина Пинчук (Фото: Telegram / @pinchulli)

После нескольких недель затишья в соцсетях Ирина Пинчук снова вышла на связь, но с не совсем приятными новостями.



Звезда «Дома-2» сообщила, что находится в больнице. В настоящее время Ирина проходит лечение в неврологическом отделении.

«Я даже не знаю, с чего начать», — интригующе написала она под фото, на котором изображена табличка «Отделение восстановительного лечения и реабилитации».
Похоже, поклонников ждёт долгий рассказ о происходящем. Более того, Пинчук пообещала больше не пропадать из соцсетей.

Пока что она избегает подробностей, лишь намекнув, что оказалась в клинике отчасти по своей вине.

«Я вот в клинике, в неврологическом отделении. У меня была игра "Доведи себя сам"», — добавила она.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0